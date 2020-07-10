В Челябинске уберут 150 желтых щитов с информацией о количестве ДТП

10 Июль 2020 2020-07-10T10:06:05+03:00

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В Челябинске планируют убрать 150 информационных желтых щитов, которые поставили, чтобы привлечь внимание водителей к опасным участкам улиц. Об этом рассказал заммэра по городской среде Александр Егоров.

— Сейчас, когда проведено множество мероприятий по повышению БДД, в том числе установлены десятки камер фото-видеофиксации, сокращено множество очагов аварийности, когда автомобилисты привыкли к эвакуации, а изменения нормативов и ПДД простимулировали установку табличек «эвакуация» под знаками 3.27 «Стоянка и остановка запрещена», исчезла целесообразность в данных щитах, — пишет Александр Егоров в телеграм—канале.

Александр Егоров пишет, что кислотные щиты больше не нужны городу. Фото: Лев Владов

За неделю в городе провели инвентаризацию кислотных табличек и сейчас планируют демонтировать «желтые пятна», чтобы очистить визуальный облик Челябинска.

За неделю в городе при помощи Челябинцев провели инвентаризацию щитов и отметили их на карте. Фото: t.me/gorsredaChe

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ИСТОЧНИК KP.RU