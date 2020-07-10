2020-07-10T14:39:41+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн

Как выбрать и оформить ОСАГО в мобильном приложении
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Сервис доступен в приложении Райффайзен-Онлайн. Фото: РайффайзенбанкСервис доступен в приложении Райффайзен-Онлайн. Фото: Райффайзенбанк
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Клиенты Райффайзенбанка могут выбрать и оформить ОСАГО в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Новый сервис позволяет легко оценить множество вариантов страхования и выбрать лучший.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на вкладку «Новый продукт» в Райффайзен-Онлайн и выбрать раздел «Оформить страховку». Заполнение заявки и получение страховки займет не более пяти минут. Для удобства клиентов часть данных по автомобилю и оформителю будет заполняться автоматически.

— Клиент может сравнить предложения от ведущих страховых компаний и выбрать наиболее выгодный вариант. Весь процесс проходит онлайн, полис будет выслан на указанный клиентом e-mail. А оплатить полис можно картой любого банка. Это простой способ выбрать ОСАГО по нужным параметрам и получить страховку буквально за несколько минут, — отметил руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин,

Сервис доступен в приложении Райффайзен-Онлайн на устройствах на базе iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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