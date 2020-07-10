В Челябинской области замгенпрокуратура заинтересовалось работой вице-губернатора региона

10 Июль 2020 2020-07-10T15:48:05+03:00

Надзорное ведомство не удовлетворяет деятельность чиновника по решению вопросов с обманутыми дольщиками

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Заместитель генерального прокурора России в УрФО Игорь Ткачев выдал предостережение вице-губернатору Челябинской области Сергею Шалю, отвечающему за проблемы ЖКХ, строительства и помощи обманутым дольщиками. В пресс-службы Генпрокуратуры по УрФО сообщили, что предупреждение связано с нарушениями в работе областного минстроя в сфере защиты прав дольщиков.

— Ситуация остается сложной и требует дополнительных мер. Так, в регионе имеется ряд проблемных объектов долевого строительства, пострадавшими от противоправных действий застройщиков являются более 2 тыс. граждан, — прокомментировали в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее обманутые дольщики ЖК «Радуга» записали видеобращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Причем ролик они сняли на территории здания областного правительства. Пострадавшие сообщили, что минстрой региона не уделяет достаточного внимания их проблеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU