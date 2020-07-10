Фотоцентры и магазины спорттоваров — в лидерах спроса у южноуральцев

10 Июль 2020 2020-07-10T16:32:36+03:00

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МТС изучила, как оживает сфера торговли и услуг в Челябинской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса: что покупали люди в июне, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года.

Анализ обезличенных данных показал двукратное увеличение количества транзакций в фотоцентрах и в магазинах спорттоваров. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 34%. При этом в начале июня на Южном Урале общий оборот продавцов товаров и услуг во всех категориях вырос на 44%.

В июне по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка и МТС. Касса в розничных торговых точках показали фотоцентры — здесь количество покупок увеличилось в два раза. Повышенным спросом пользовались спорттовары и услуги копицентров — количество транзакций увеличилось на 61% и 59% соответственно.

Также в топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли мастерские по ремонту электронику (+50%), страхование (+47%), магазины фототоваров (+45%), книжные магазины (+33%), химчистки (+18%), обувные магазины (+15%) и магазины одежды (+11%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 34% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

По всем категориям магазинов в Челябинской области, которые работают с сервисов МТС Касса, в июне заработало на 23% точек продаж больше, чем в мае. К привычному формату работы вернулись на 42% больше магазинов одежды и обуви, на 40% — магазинов спорттоваров и турагентств.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли магазины техники (+39%), товаров для дома (+33%), химчистки (+33%), магазины косметики (+28%), салоны красоты (+27%) и аптеки (+25%).

Среди торговых точек наибольший рост оборотов в начале июня оказался у турагентств — они увеличились на 85% по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов одежды и обуви — рост на 82%. Оборот аптек вырос на 76%, салонов красоты — на 66%, товаров для дома — на 53%. Магазины спорттоваров тоже не теряют покупателей — оборот этой категории вырос на 48% к прошлому месяцу.

Южноуральцы также активно платили за косметику (их оборот вырос на 45%), еду из кафе и ресторанов (+38%), автотовары (+28%) и технику (+27%).

ИСТОЧНИК KP.RU