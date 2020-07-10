Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: как будут работать ЗАГСы

10 Июль 2020 2020-07-10T16:42:00+03:00

Рассказываем, какие ограничения были сняты при заключении браков в условиях пандемии коронавируса, как будут работать ЗАГСы в Челябинске 2020

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В челябинской области из-за продления режима ограничений меняется работа ЗАГСов. Сегодня. 10 июля. по распоряжению губернатора Алексея Текслера разрешено приглашать гостей на регистрацию брака.

Но есть условия — приглашенных должно быть не более 10 человек. Также все присутствующие должны соблюдать необходимые рекомендации Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса - надевать маски, находится на дистанции друг от друга.

Изначально режим повышенной готовности был продлен до 12 июля. Власти Челябинской области к этому моменту планировали постепенно снимать ряд ограничений. Но вскоре они изменили свои решение и продлили самоизоляцию региона до 26 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU