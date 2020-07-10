2020-07-10T18:02:42+03:00
Общество

В Челябинской области сотрудника больницы заподозрили в получении взятки стройматериалами

На имущество обвиняемого наложен арест, а сотрудников медучреждения уже допросили
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Расследование уголовного дела продолжается, и не исключено, что могут всплыть новые подробностиРасследование уголовного дела продолжается, и не исключено, что могут всплыть новые подробностиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Челябинской области на начальника отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР региона по транспорту, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

— По версии следствия, в феврале 2017 года начальник отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск получил от представителя ООО «Рестарт» взятку в виде материальных ценностей – отделочных материалов и бытовой техники, оплаченных с расчетного счета названной организации на общую сумму свыше 170 000 рублей, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при исполнении заключенного между Дорожной больницей и фирмой договора на оказание услуг по технической поддержке медицинской информационной системе «Медкарта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент правоохранители уже допросили сотрудников дорожной больницы и ООО «Рестарт». Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела была изучена телефонная переписка подозреваемого, проведены обыски по его месту жительства и работы. На имущество обвиняемого также был наложен арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области сотрудника больницы заподозрили в получении взятки стройматериалами
Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: как будут работать ЗАГСы
Фотоцентры и магазины спорттоваров — в лидерах спроса у южноуральцев
Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: как будут работать ТРК
В Челябинской области замгенпрокуратура заинтересовалось работой вице-губернатора региона
На озере Увильды в Челябинской области во время рейда Минэкологии снесли незаконный забор
Райффайзенбанк запустил сервис по подбору и оформлению ОСАГО онлайн
В Челябинской области уменьшат давление воды из-за аномальной жары
Как в Челябинске будут работать новые подъемники для инвалидов в подземном переходе на площади Революции
В Челябинской области дело преступной группировки, похитившей 20 млн рублей, направили в суд
Алексей Текслер поздравил южноуральских почтальонов
Показываем, как челябинец выгуливает гусей на ЧТЗ
КСП проверит траты Минкульта Челябинской области на организацию ШОС и БРИКС
Известный эко-активист стал членом Общественной палаты Челябинской области
Соцгород поздравил с праздником ветеранов семейной жизни
В Челябинской области снова ограничат движение для большегрузов