В Челябинской области сотрудника больницы заподозрили в получении взятки стройматериалами
В Челябинской области на начальника отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР региона по транспорту, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).
— По версии следствия, в феврале 2017 года начальник отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск получил от представителя ООО «Рестарт» взятку в виде материальных ценностей – отделочных материалов и бытовой техники, оплаченных с расчетного счета названной организации на общую сумму свыше 170 000 рублей, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при исполнении заключенного между Дорожной больницей и фирмой договора на оказание услуг по технической поддержке медицинской информационной системе «Медкарта, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент правоохранители уже допросили сотрудников дорожной больницы и ООО «Рестарт». Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела была изучена телефонная переписка подозреваемого, проведены обыски по его месту жительства и работы. На имущество обвиняемого также был наложен арест.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU