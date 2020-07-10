В Челябинской области сотрудника больницы заподозрили в получении взятки стройматериалами

10 Июль 2020 2020-07-10T18:02:42+03:00

Расследование уголовного дела продолжается, и не исключено, что могут всплыть новые подробности Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Челябинской области на начальника отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР региона по транспорту, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ).

— По версии следствия, в феврале 2017 года начальник отдела информационно-вычислительных систем Дорожной клинической больницы на станции Челябинск получил от представителя ООО «Рестарт» взятку в виде материальных ценностей – отделочных материалов и бытовой техники, оплаченных с расчетного счета названной организации на общую сумму свыше 170 000 рублей, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при исполнении заключенного между Дорожной больницей и фирмой договора на оказание услуг по технической поддержке медицинской информационной системе «Медкарта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент правоохранители уже допросили сотрудников дорожной больницы и ООО «Рестарт». Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела была изучена телефонная переписка подозреваемого, проведены обыски по его месту жительства и работы. На имущество обвиняемого также был наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU