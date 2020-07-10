В пяти городах Челябинской области продлят режим «черного неба»
В Челябинской области до 13 июля продлятся метеоусловия, которую способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом сообщили в гидрометцентре региона. Режим «черного неба» будет действовать на территории Челябинска, Златоуста, Сатки, Коркино и Карабаша.
Отметим, что об введении НМУ первой степени в городах Челябинской области стало известно 7 июля. Тогда предполагалось, что режим «черного неба» продлится до 9 июля.
Следует добавить, что в дни с неблагоприятными метеологическими условиями предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальные службы проводить дополнительную уборку. Жителям города в периоды НМУ рекомендуется меньше ездить в транспорте, а также ограничить прогулки на улице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU