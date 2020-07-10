Челябинская область попала в топ-10 самых популярных туристических маршрутов в России

10 Июль 2020 2020-07-10T19:10:54+03:00

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Челябинская область вошла в топ-10 самых популярных туристистических маршрутов в России. Исследование проводили аналитики сервиса «Авито. Недвижимость». Свой анализ они делали на основе изучения рынка краткосрочной аренды жилья туристами.

— Так, в рейтинг попали регионы, которые славятся своими природными богатствами, например: Челябинская область со своим озером Тургояк, Республика Татарстан и Самарская область на реке Волга, Волгоградская область на реках Дон и Волга, Иркутская область и озеро Байкал. Республика Дагестан также попала в фокус интересов россиян благодаря своему уникальному расположению, позволяющему вдоволь насладиться горным воздухом и полюбоваться красотами Каспийского моря, — сообщили в пресс-службе «Авито. Недвижимости».

Следует добавить, что наиболее доступными регионами по краткосрочной аренде квартир оказалась Челябинская область, а также Волгоградская. В этих регионах средняя цена на проживание за сутки начинается от 1 тыс. рублей.

Как считают эксперты, беспрецедентная ситуация с туристическим сезоном в России дала мощнейший толчок для развития отрасли внутреннего туризма. В результате этого Челябинская область имеет все шансы реализовать свой туристический потенциал.

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ИСТОЧНИК KP.RU