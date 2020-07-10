2020-07-10T21:23:21+03:00
Общество

Жара до +38 градусов: МЧС предупредило о приближающихся грозах в Челябинской области

На смену зною в регионе придет дождь
Рустам ЯХИН
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В жаркую погоду не забывайте пользоваться солнцезащитным кремомВ жаркую погоду не забывайте пользоваться солнцезащитным кремомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области 11 июля прогнозируется сильная жара. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, температура воздуха в отдельных районах будет доходить до +38 градусов. А вечером на Южном Урале ожидаются грозы и град с порывами ветра до 20 м/c.

В дни с аномальной жарой МЧС советует горожанам не выходить из дома в самое пекло, побольше пить воды и по возможности 2-3 часа в течение дня находиться в здании с кондиционером. Подробнее о поведении в такие дни читайте в нашем отдельном материале. Эти знания пригодятся надолго, ведь еще неделю температура воздуха в городе не должна опуститься ниже +30 градусов. Жара в Челябинске установилась

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ИСТОЧНИК KP.RU

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