2020-07-12T06:28:56+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 13 июля 2020 года: все только начинается

Какой же будет погода в Челябинске 13 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Когда жарко, не стыдно.Когда жарко, не стыдно.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Первый рабочий день станет праздником для тех челябинцев, у кого на работе есть кондиционер. Жара на Южном Урале и не думает опускаться ниже +30 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 13 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на понедельник в городе до +18 градусов и без осадков. Днем опять воздух прогреется до +33...+35 градусов. Северный ветер поменяется на юго-восточный, но на погоду это не повлияет. В областном центре будет все так же ясно и без осадков.

Уже неделя, как в Челябинске, Коркино, Златоусте и в Сатке объявлен режим «черного неба». Пока синоптики говорят, что неблагоприятные метеусловия установились до семи вечера понедельника.

Понедельник, 13 июля, станет «самым прохладным» днем рабочей недели. К среде, 15 июля, воздух прогреется до +38 градусов, а к субботе, 18 июля, в городе ожидаются +36.

Свои советы, как спастись от жары, ранее обнародовало МЧС. Познакомиться с ними можно в нашем отдельном материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Челябинске на 13 июля 2020 года: все только начинается
В Челябинской области утонули дедушка с шестилетним внуком
Протаранила столб: появилось видео ДТП с маршруткой в Челябинске
«Приехали пять скорых»: маршрутка врезалась в столб в Челябинске
Сколько продлится аномальная жара в Челябинской области
«Это издевательство!»: жители Копейска остались без воды в 30-градусную жару
«Лучший, но с сюрпризами под водой»: жители Челябинска тестируют новый пляж в поселке Смолино
Двоих увезли в больницу: в Челябинске «Нива» перевернулась на крышу после ДТП
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июля 2020 года: плюс 140 заболевших
В Челябинске выбрали фотографа, снявшего самые красивые снимки во время самоизоляции
В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов
«Уже тестирую, в комнате холодно»: южноуралец собрал кондиционер из пластиковых бутылок
Погода в Челябинске на 12 июля 2020 года: жарко, но будет хуже
«С потолка текла маслянистая жижа красного цвета»: в Челябинске труп старушки нашли только две недели спустя
В Челябинской области ураганный ветер повалил деревья на машины туристов
Эксперт рассказал об истинных причинах загадочной гибели группы Дятлова
Текслер дал старт автопробегу ретро-автомобилей
В магазине отказались обслуживать челябинку, которая надела пакет вместо маски
В Челябинской области откроют современные и удобные пляжи
Котенок может задохнуться: жительница Челябинской области пожаловались на соседку, которая оставляет питомца на 30-градусной жаре
Текслер заложил первый камень будущей стелы «Город трудовой доблести»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 июля 2020 года: стабильный прирост
МЧС Челябинской области предупреждает о сильном ливне, крупном граде и шквалистом ветре
На новой развязке в Челябинске обустроят 4 пешеходных спуска
В Челябинске появился бюст Юрию Гагарина
Погода в Челябинске на 11 июля 2020 года: пекло, но возможен град
В Челябинской области вспышка коронавируса на заводе начала свое распространение