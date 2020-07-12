Погода в Челябинске на 13 июля 2020 года: все только начинается

12 Июль 2020 2020-07-12T06:28:56+03:00

Какой же будет погода в Челябинске 13 июля 2020 года

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Первый рабочий день станет праздником для тех челябинцев, у кого на работе есть кондиционер. Жара на Южном Урале и не думает опускаться ниже +30 градусов. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 13 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на понедельник в городе до +18 градусов и без осадков. Днем опять воздух прогреется до +33...+35 градусов. Северный ветер поменяется на юго-восточный, но на погоду это не повлияет. В областном центре будет все так же ясно и без осадков.

Уже неделя, как в Челябинске, Коркино, Златоусте и в Сатке объявлен режим «черного неба». Пока синоптики говорят, что неблагоприятные метеусловия установились до семи вечера понедельника.

Понедельник, 13 июля, станет «самым прохладным» днем рабочей недели. К среде, 15 июля, воздух прогреется до +38 градусов, а к субботе, 18 июля, в городе ожидаются +36.

Свои советы, как спастись от жары, ранее обнародовало МЧС. Познакомиться с ними можно в нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU