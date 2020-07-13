Челябинцы пожаловались на грязную остановку в центре города
Читатели КП-Челябинск пожаловались на грязные скамейке на остановке «площадь Революции» и прислали фото-доказательство.
— Присесть нельзя. Птицы все загадили, — рассказывают недовольные горожане.
Фото: читатель КП-Челябинск
На кадрах видно, что скамейка действительно очень грязная, хотя в администрации Челябинска на аппаратном совещании еще 29 июня говорили, что остановки моют и дезинфицируют:
— За прошедшую неделю в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции обработано и помыто 56 остановок общественного транспорта.
Фото: читатель КП-Челябинск
Журналист КП-Челябинск отправил запрос в мэрию. Как только мы получим ответ, сразу его опубликуем.
Ранее челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на маршрутки. Пассажиры сомневались в том, что частники вообще моют транспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU