Челябинцы пожаловались на грязную остановку в центре города

13 Июль 2020 2020-07-13T06:34:11+03:00

В Челябинске моют и обрабытывают остановки в рамках борьбы с коронавирусом. Фото: читатель КП-Челябинск

В мэрии говорили, что их моют и обрабатывают

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Читатели КП-Челябинск пожаловались на грязные скамейке на остановке «площадь Революции» и прислали фото-доказательство.

— Присесть нельзя. Птицы все загадили, — рассказывают недовольные горожане.

Фото: читатель КП-Челябинск

На кадрах видно, что скамейка действительно очень грязная, хотя в администрации Челябинска на аппаратном совещании еще 29 июня говорили, что остановки моют и дезинфицируют:

— За прошедшую неделю в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции обработано и помыто 56 остановок общественного транспорта.

Фото: читатель КП-Челябинск

Журналист КП-Челябинск отправил запрос в мэрию. Как только мы получим ответ, сразу его опубликуем.

Ранее челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на маршрутки. Пассажиры сомневались в том, что частники вообще моют транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU