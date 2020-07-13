В Челябинске ограничат движение на 7 улицах
В мэрии Челябинска предупреждают водителей о том, что 13 июля в городе частично ограничат движения сразу на 7 улицах из-за дорожных работ.
Список улиц, где будет затруднено движение:
— На ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) и ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) монтируют бортовой камень и пандусы .
— Ул. Чистопольская — монтаж бортового камня.
— Ул. Машиностроителей — демонтаж бортового камня.
— На ул. Третьего Интернационала ночью наносят горизонтальную разметку.
— На ул. Артиллерийской устанавливают бортовой камень, укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и наносят горизонтальную разметки .
— На ул. Молодогвардейцев — устройство въездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU