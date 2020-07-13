В Челябинске ограничат движение на 7 улицах

13 Июль 2020 2020-07-13T08:11:45+03:00

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В мэрии Челябинска предупреждают водителей о том, что 13 июля в городе частично ограничат движения сразу на 7 улицах из-за дорожных работ.

Список улиц, где будет затруднено движение:

— На ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора) и ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) монтируют бортовой камень и пандусы .

— Ул. Чистопольская — монтаж бортового камня.

— Ул. Машиностроителей — демонтаж бортового камня.

— На ул. Третьего Интернационала ночью наносят горизонтальную разметку.

— На ул. Артиллерийской устанавливают бортовой камень, укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и наносят горизонтальную разметки .

— На ул. Молодогвардейцев — устройство въездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU