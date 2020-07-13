Мэр Наталья Котова поручила сделать курилки на пляжах Челябинска
Отдых на челябинских пляжах портят горы мусора и курильщики. На аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила повысить культуру горожан.
— Есть информация, что на пляжах сидят курят, оставляют отходы. Места для курения оборудуйте, напоминайте как нужно вести себя не только на воде, но и на пляжах, — отметила градоначальница.
Заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов предложил проводить рейды с полицией, но Наталья Котова идею не поддержала.
— Жители города сами приходят туда. Если пляж бесплатный, это не значит, что нужно оставлять горы мусора, — подытожила мэр.
Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, на прошлой в Челябинске открыли новый муниципальный пляж в поселке Смолино. Озеро там гораздо чище, чем со стороны улицы Новороссийской, и все же пляж получился неидеальным. Как обустроены остальные места отдыха, — в нашем репортаже.
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ИСТОЧНИК KP.RU