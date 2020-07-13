Горздрав Челябинска озвучил число свободных коек для новых больных коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T08:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Для заболевших коронавирусом в Челябинске остается 260 свободных коек. Об этом доложила на аппаратном совещании в мэрии глава горздрава Наталья Горлова. По данным на воскресенье, 12 июля (актуальная статистика будет чуть позже), в областном центре подтверждено 3 652 (+74) случая заболевания COVID-19, продолжают лечение 1 364 человека, из них амбулаторно — 589. Всего 2 204 пациента выздоровели и выписаны.

— Продолжается ежедневный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и лекарственных средств в медучреждениях и соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий. При поступлении тестируются как экстренные, так и плановые пациенты, что позволяет не допускать заноса в медицинские организации, — сказала Наталья Горлова. — Несмотря на сложную ситуацию, продолжается профилактическая работа.

Между тем, больные, заточенные в палатах, и врачи, в недышащих «скафандрах», изнывают от жары. В больничных палатах нет ни вентиляторов, ни кондиционеров. Неравнодушные люди купили 10 кондиционеров для челябинской «Коммунарки» (ОКБ №2). Часть из них забрали в родильные отделение, переоборудованное для заболевших мамочек. О ситуации с COVID-19 в Челябинской области читайте в нашем материале. https://www.chel.kp.ru/daily/27154.5/4251884/

ИСТОЧНИК KP.RU