Из-за жары в Челябинске остановили укладку асфальта
Жаркое лето внесло коррективы в планы дорожников. На некоторых участках пришлось повременить с обновлением «дорожной одежды».
— Приостановили укладку верхних слоев асфальта там, где улица находится под движением, потому что сразу обращается колейность, — доложил на аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
Между тем, дорожники не сидят сложа руки. Рассказываем, где будут ремонтировать дороги сегодня.
Максим Куляшов также сообщил, что в жаркую погоду был усилен полив деревьев.
Мэр города Наталья Котова, в свою очередь напомнила о необходимости проверять дезинфекцию транспорта и соблюдение масочного режима со стороны пассажиров — все-таки распространение коронавируса этим летом является проблемой номер один.
Сколько продлится аномальная жара в Челябинской области, — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU