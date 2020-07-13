2020-07-13T09:14:24+03:00
Общество

Из-за жары в Челябинске остановили укладку асфальта

Аномально высокие температуры будут сохраняться всю неделю
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаФото: пресс-служба администрации Челябинска
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Жаркое лето внесло коррективы в планы дорожников. На некоторых участках пришлось повременить с обновлением «дорожной одежды».

— Приостановили укладку верхних слоев асфальта там, где улица находится под движением, потому что сразу обращается колейность, — доложил на аппаратном совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Между тем, дорожники не сидят сложа руки. Рассказываем, где будут ремонтировать дороги сегодня.

Максим Куляшов также сообщил, что в жаркую погоду был усилен полив деревьев.

Мэр города Наталья Котова, в свою очередь напомнила о необходимости проверять дезинфекцию транспорта и соблюдение масочного режима со стороны пассажиров — все-таки распространение коронавируса этим летом является проблемой номер один.

Сколько продлится аномальная жара в Челябинской области, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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