Андрей Барышев за добровольную вакцинацию

13 Июль 2020 2020-07-13T09:16:26+03:00

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Вакцинация против коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом на днях заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Решение Минздрава поддержал депутат Государственной Думы Андрей Барышев, который считает, что нельзя лишать людей права выбора:

— Каждый должен сам решить — делать ему прививку от ковида или нет. Потому что человек сам несет ответственность за свою жизнь, здоровье и за свой выбор, и никто не имеет права им манипулировать. Прививки должны ставиться только на добровольных началах! Другое дело, что Минздрав должен провести правильную разъяснительную работу, дать полную информацию о новой вакцине, ее действии, противопоказаниях и так далее. Ведь во главе угла стоит, прежде всего, защита здоровья наших граждан.

Инициативу Правительства также поддержала Маргарита Павлова, член Совета Федерации от Челябинской области. Она давно занимается темой поствакцинальных осложнений (ПВО) и не понаслышке знает, чем они грозят. Сенатор выступила с предложением увеличить выплаты пострадавшим от ПВО до 1 миллиона рублей. По информации Павловой, сумма компенсаций по нынешним законам не превышает 30 тысяч рублей. Всего в Челябинской области семь таких получателей, а по России их 240.

— Если пересчитать компенсации с учетом этого, исходя из реальных размеров МРОТ сегодня, то они составят примерно 1 миллион 200 тысяч в случае наступления инвалидности и 3 миллиона 600 тысяч в случае смерти пациента от вакцины. Я убеждена, что если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу и человек сможет восстановить свое здоровье, направить эти выплаты на реабилитацию, — считает Маргарита Павлова.

Сейчас сумма компенсаций обсуждается совместно с Правительством РФ. Готовится финансово-экономическое обоснование соответствующего законопроекта, к которому также готов присоединиться Андрей Барышев.

ИСТОЧНИК KP.RU