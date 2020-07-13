Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 июля 2020 года: почти 6 тысяч человек уже переболели
Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 13 июля зарегистрировали 134 новых случая. Всего в регионе COVID-19 заразились 9375 человек.
За сутки выписали и отправили домой 73 человека. Коронавирусом уже переболели 5926 пациентов.
За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 85 лет: атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни;
-пациентка, 71 год: сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия;
— пациентка, 70 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая болезнь сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU