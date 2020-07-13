2020-07-13T09:19:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 июля 2020 года: почти 6 тысяч человек уже переболели

Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
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За сутки скончались три человекаЗа сутки скончались три человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав огласил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 13 июля зарегистрировали 134 новых случая. Всего в регионе COVID-19 заразились 9375 человек.

За сутки выписали и отправили домой 73 человека. Коронавирусом уже переболели 5926 пациентов.

За прошедший день скончались трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 85 лет: атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни;

-пациентка, 71 год: сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия;

— пациентка, 70 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая болезнь сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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