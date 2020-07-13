2020-07-13T11:28:43+03:00
Происшествия

СК Челябинской области проверит, почему утонул 4-летний мальчик

За выходные в регионе утонуло 8 человек
Ангелина ЗАКИРОВА
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В эти выходные в Челябинской области спасатели нашли 8 утонувшихВ эти выходные в Челябинской области спасатели нашли 8 утонувшихФото: Валентина ВАГАНОВА
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Поисково-спасательная служба Челябинской области сообщает, что за минувшие выходные в регионе утонуло 8 человек.

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В воскресенье, 12 июля, в одном из водоемов Кусинского района утонул 4-летний мальчик, который остался без внимания родителей. Трагедией заинтересовался Следственный комитет Челябинской области и начала доследственную проверку. Сейчас уточняются обстоятельства смерти мальчика.

Днем в пятницу, 10 июля, в 5 метрах от берега реки Миасс нашли 40-летнего мужчину. Тело достали с глубины в 4 метра.

Два дня искали другого южноуральца. Спасатели обследовали 1000 квадратных метров акватории и 9 км береговой линии озера Аракуль. Нашли тело мужчины 11 июля на противоположном берегу водоема.

В этот же день из реки Карталы-Аят очевидцы достали из воды труп 37-летнего южноуральца.

Напомним, в эти выходные в СНТ «Луч» в Аргаяшском районе утонул дедушка вместе с 6-летним внуком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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