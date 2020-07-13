2020-07-13T10:59:51+03:00
Общество

В центре Челябинска сломались новые «сухие» фонтаны

Фонтаны на ЮУрГУ и в парке Терешковой открыли этим летом
Ирина ФАДЮШИНА
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Фонтан на ЮУрГУ запустили в начале июляФонтан на ЮУрГУ запустили в начале июляФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Возле ЮУрГУ отключили новый «сухой» фонтан, который открыли чуть больше недели назад. За это время успели забиться фильтры и сдвинуться форсунки, из-за чего струи воды начинают бить во все стороны. Также необходимо провести отладку всех систем после недавнего запуска.

— Подрядчик обещает запустить фонтан после обеда, часам к двум, — сообщили в пресс-службе челябинской мэрии.

Не все хорошо и с другим «сухим» фонтаном, расположенным в парке Терешковой на Комсомольской площади. Горожане, отдыхающие там накануне пожаловались, что большая струя воды в центре бьет в одном режиме, а из маленьких, расположенных по кругу, работает только треть. Для сравнения: как он работал раньше, — в нашем материале.

Фонтан в парке Терешковой накануне работал только на треть Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фонтан в парке Терешковой накануне работал только на третьФото: Ирина ФАДЮШИНА

На момент написания материала получить комментарий администрации Тракторозаводского района не удалось.

А МЕЖДУ ТЕМ

Прокурорская проверка выявила махинации про ремонте парка Терешковой. Подрядчик не выполнил часть работ, но почему-то с ним рассчитались в полном объеме. Какой ущерб был нанесен бюджету и как накажут районных чиновников, — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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