2020-07-14T06:08:28+03:00
Общество

Служитель, Юзефович, Емец, Идиатуллин. С кем встретятся челябинцы этой осенью?

Стали известны имена гостей Южноуральской книжной ярмарки, которая пройдет 25-26 сентября
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У челябинцев будет возможность лично встретиться с авторами популярных книг, лауреатами престижных литературных премий и приобрести новинки литературы напрямую от крупнейших российских и уральских издательств.

В конце сентября в Челябинск на встречу с южноуральцами приедут лауреаты премии «Большая книга» Григорий Служитель (за роман «Дни Савелия» он также получил приз зрительских симпатий премии «Ясная Поляна»), Шамиль Идиатуллин (премия за роман «Город Брежнев», номинант этого года с романом «Бывшая Ленина») и ведущий российский литературный критик Галина Юзефович.

Гостями главного культурного события осени также станут: автор серии книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других фантастических персонажей Дмитрий Емец и финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Евгений Чижов.

Книги гостей ЮУКЯ уже сейчас доступны читателям на абонементе Публички, а также обладателям виртуального читательского билета нашей библиотеки.

Всего в программе книжной ярмарки ожидается более 40 событий на площадках #Люди, #Книги и #Идеи: творческие встречи, лекции, круглые столы, дискуссионные площадки, презентации издательских проектов, ток-шоу, мастер-классы и многое другое. Частью ярмарки станет городская программа, включающая в себя кинопоказы и театральные постановки.

Южноуральская книжная ярмарка в этом году состоится 25-26 сентября в Центре международной торговли на проспекте Ленина, 35. Ярмарка проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области и партнеров: «Редакции Елены Шубиной», компании ЛитРес и премии «Просветитель».

Напоминаем, что в этом году одновременно с Южноуральской книжной ярмаркой состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест, события которого охватят также Магнитогорск, Троицк, Златоуст и Кыштым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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