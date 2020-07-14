Последний вентилятор в Челябинске продается со скидкой в десять тысяч рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T05:29:34+03:00

Наш читатель нашел в магазине два вентилятора, но цена на них превзошла все ожидания. Фото: Игорь Бессонов.

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Затянувшаяся жара заставила горожан скупать вентиляторы. Найти в Челябинске их сегодня практически невозможно.

— Я обежал несколько магазинов. Результат — ноль. Продавцы говорят, что распродали весь товар еще в выходные. При этом многие магазины не обновляют информацию на своих сайтах. На сайте пишут, что вентиляторы есть в продаже, а по факту их нет. Так что советую горожанам оформлять предзаказ, — говорит читать КП-Челябинск Игорь Бессонов.

Лишь в одном магазине Игорю, на первый взгляд, улыбнулась удача — на витрине остались два вентилятора.

— Их никто не берет. Один размером с ладонь, подключается к ноутбуку, а стоит как полноценный вентилятор на ножке 700 рублей. Второй отличный: шустрый, бесшумный, но продается со скидкой 10 тысяч рублей и стоит 23 тысячи, — говорит Игорь.

Крупные магазины Челябинска предлагают челябинцам предзаказ вентиляторов по цене от одной до трех тысяч рублей (конечно, есть и дороже). Но в Челябинск товар привезут только на следующей неделе. А это значит, на этой неделе, когда столбик термометра держится выше +35 градусов, спасаться от зноя придется подручными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU