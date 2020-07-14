Гибнут посевы: в Челябинской области ввели режим ЧС из-за жары

14 Июль 2020 2020-07-14T06:29:10+03:00

По прогнозу синоптиков, жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Аномальная жара серьезно отразилась на сельском хозяйстве. Из-за недостатка воды в почве гибнут посевы. В пяти районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации: Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском и Красноармейском. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Кроме того, на грани введения ЧС еще четыре района: Брединский, Еткульский, Карталинский, и Троицкий. Здесь пока действует режим повышенной готовности. Сейчас аграрии подсчитывают убытки.

По прогнозу синоптиков, жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели. В среду и четверг, 15 и 16 июля, воздух прогреется до +38 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU