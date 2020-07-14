2020-07-14T06:29:10+03:00
Общество

Гибнут посевы: в Челябинской области ввели режим ЧС из-за жары

Он действует в пяти районах
Валентина ВАГАНОВА
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По прогнозу синоптиков, жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели.По прогнозу синоптиков, жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аномальная жара серьезно отразилась на сельском хозяйстве. Из-за недостатка воды в почве гибнут посевы. В пяти районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации: Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском и Красноармейском. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Кроме того, на грани введения ЧС еще четыре района: Брединский, Еткульский, Карталинский, и Троицкий. Здесь пока действует режим повышенной готовности. Сейчас аграрии подсчитывают убытки.

По прогнозу синоптиков, жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели. В среду и четверг, 15 и 16 июля, воздух прогреется до +38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Гибнут посевы: в Челябинской области ввели режим ЧС из-за жары
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