2020-07-14T07:26:05+03:00
Общество

В Челябинской области бизнесмен выдавал зарплату работнику едой и алкоголем

Так он рассчитывался с сотрудником больше полугода
Валентина ВАГАНОВА
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По закону зарплата выдается деньгами. Однако работодатель может договориться с сотрудником на другие формы оплаты.По закону зарплата выдается деньгами. Однако работодатель может договориться с сотрудником на другие формы оплаты.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Шутка из соцсетей «Работа за еду. Вместо тысячи — плов» стала реальной для жительницы Еткульского района. Только ей начальник платил спиртным и продуктами, которыми сам же и торговал. Оплату в натуральной форме женщина получила с июня прошлого года по январь нынешнего.

По закону зарплата выдается деньгами. Однако работодатель может договориться с сотрудником на другие формы оплаты. Главное, чтобы доля выплат в неденежной форме не превышала 20 % от начисленной месячной зарплаты. А в этой истории женщина получила продуктами и алкоголем от 42 до 100 % зарплаты.

— Прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда, по результатам рассмотрения ему назначен штраф, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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