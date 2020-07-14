В Челябинской области бизнесмен выдавал зарплату работнику едой и алкоголем

14 Июль 2020 2020-07-14T07:26:05+03:00

По закону зарплата выдается деньгами. Однако работодатель может договориться с сотрудником на другие формы оплаты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так он рассчитывался с сотрудником больше полугода

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Шутка из соцсетей «Работа за еду. Вместо тысячи — плов» стала реальной для жительницы Еткульского района. Только ей начальник платил спиртным и продуктами, которыми сам же и торговал. Оплату в натуральной форме женщина получила с июня прошлого года по январь нынешнего.

По закону зарплата выдается деньгами. Однако работодатель может договориться с сотрудником на другие формы оплаты. Главное, чтобы доля выплат в неденежной форме не превышала 20 % от начисленной месячной зарплаты. А в этой истории женщина получила продуктами и алкоголем от 42 до 100 % зарплаты.

— Прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда, по результатам рассмотрения ему назначен штраф, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU