Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 14 июля 2020 года: прирост остается стабильным

14 Июль 2020 2020-07-14T09:21:11+03:00

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Коронавирус продолжает шествие по региону. На утро 14 июля, количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составляет 9511 человек — плюс 136 ко вчерашнему дню.

За прошедшие сутки выписаны 65 человек. Всего с начала пандемии 5991 пациент выздоровели и выписаны из больниц. Сейчас лечатся от ковида 3286 южноуральцев.

За день скончались три человека. Непосредственно от COVID-19 умер 58-летний пациент. Еще у двоих коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Это 46-летняя пациентка с хронической болезнью почек пятой стадии и 81-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких, пневмофиброзом (заболевание, при котором в легких разрастается соединительная ткань).

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ИСТОЧНИК KP.RU