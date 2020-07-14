Жительница Челябинска попала под «уголовку» за то, что не вернула 8 тысяч, ошибочно скинутых ей на карту

14 Июль 2020 2020-07-14T09:39:50+03:00

Владелец денег звонил ей, но его просьбу женщина проигнорировала

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На карту челябинки внезапно пришли восемь тысяч рублей. Через некоторое время ей позвонил мужчина и сказал, что по ошибке перевел деньги, попросил вернуть. Но вместо этого челябинка сняла эти восемь тысяч и потратила.

Мужчина, по невнимательности оставшийся без денег, обратился в суд.

— В Советском районном суде Челябинска оглашен приговор местной жительнице, совершившей преступление по статье «Кража». В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, — рассказали в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

Женщине назначили год лишения свободы условно. Также суд обязал ее вернуть деньги потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU