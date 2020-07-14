2020-07-14T10:30:22+03:00
Общество

Самолет Челябинск-Сочи отправили на запасной аэродром из-за грозы

Непогоду пришлось пережидать в Минводах
Ирина ФАДЮШИНА
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Сейчас в аэропорту Сочи уже распогодилось и воздушная гавань снова принимает рейсыСейчас в аэропорту Сочи уже распогодилось и воздушная гавань снова принимает рейсыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Гроза в Сочи помешала посадке самолета из Челябинска. Пассажирам утреннего рейса авиакомпании «Победа» пришлось переждать непогоду в Минеральных водах.

По данным онлайн табло авиапервозчика, самолет вылетел из Челябинска в 05:50 и приземлился в Минводах в 07:55 (то есть 9:55 по уральскому времени).

— По причине сложных метеоусловий рейс авиакомпании «Победа» следующий из Челябинска, был направлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. В 09:44 самолёт прибыл в Сочи. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

Как сообщают наши коллеги КП-Краснодар, погода в курортном городе ухудшилась еще вчера. В Сочи прошел сильный ливень с грозой. Вчера не смогли приземлиться несколько бортов. Зато на Южном Урале аномальная жара. Прогноз погоды на сегодня, — по ссылке.

В между тем, Россия готовится возобновить международное авиасообщение. Даже примерный список стран есть. Разбираемся, готов ли наш аэропорт. Бонусом — список городов России, куда можно улететь из Челябинска без пересадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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