В Челябинске запускают движение машин по мосту на «Коксохим»

14 Июль 2020 2020-07-14T10:40:56+03:00

Алексей Текслер осматривает мост у Коксохима. Движение по нему откроется уже завтра. Фото: телеграм-канал "Е-область".

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Во вторник, 14 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объезжает в Челябинске объекты дорожного строительства: мост на «Коксохим» и путепровод на перекрестке ул. Дарвина и Троицкого тракта.

Первым объектом стал мост у «Мечела». Цена строительства переправы — 180 млн руб. Прежний мост снесли. Построенный заново шире прежнего на один метр.

Объект у «Коксохима» — челябинский долгострой. Аварийный мост закрыли в декабре 2018 года, но никак не могли приступить к ритмичному строительству. Завершение важной стройки курировал губернатор Алексей Текслер. Сегодня министр дорожного строительства Алексей Нечаев сообщил главе региона, что движение автомобильное движение по новому мосту откроется завтра, 15 июля. Но тяжелый транспорт пока на переправу не пустят из-за аномальной жары. Завтра же уложат трамвайные пути. Но для их регулировки потребуется еще пять дней.

Новый мост очень ждут жители Металлургического района и работники «Мечела». Без прямого трамвайного движения добираться на смену и домой в обход очень сложно.

Алексей Текслер остался недоволен срывами сроков запуска трамваев по мосту. По контракту, подрядчик должен был сдать трамвайные пути синхронно с запуском автомобильного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU