Один умер на месте: «шестерка» с компанией парней врезалась в столб в Челябинской области
В Копейске, во вторник, 14 июля, отечественная «шестерка», в которой ехали трое парней, вылетела на обочину и врезалась в столб. Авария произошла в пять утра возле дома №70А по улице Победы. Молодые люди ехали из Челябинска.
— 18-летний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем — на электроопору. В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир, находящийся на переднем сиденье, получили ранения и были госпитализированы в травмотологическое отделение горбольницы № 1. Еще один 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте, — рассказали в ОГИБДД Отдела МВД России по Копейску.
Авария унесла жизнь 20-летнего парня. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU