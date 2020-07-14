2020-07-14T10:35:10+03:00
Происшествия

Один умер на месте: «шестерка» с компанией парней врезалась в столб в Челябинской области

Двоих пострадавших увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.
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В Копейске, во вторник, 14 июля, отечественная «шестерка», в которой ехали трое парней, вылетела на обочину и врезалась в столб. Авария произошла в пять утра возле дома №70А по улице Победы. Молодые люди ехали из Челябинска.

— 18-летний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем — на электроопору. В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир, находящийся на переднем сиденье, получили ранения и были госпитализированы в травмотологическое отделение горбольницы № 1. Еще один 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте, — рассказали в ОГИБДД Отдела МВД России по Копейску.

Авария унесла жизнь 20-летнего парня. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Авария унесла жизнь 20-летнего парня. Фото: ОГИБДД Отдела МВД России по г. Копейску.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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