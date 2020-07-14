Жители Курганской области массово отравились шаурмой

14 Июль 2020 2020-07-14T11:10:31+03:00

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В Шадринске 34 жителя обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Все они поели шаурму в местной точке общепита. Роспотребнадзор сейчас проводит проверку. Глава города находится на постоянной связи с ведомством.

— По состоянию на 11.00 14 июля известно о 34 больных, в том числе о четверых детях, 12 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии нет никого, — сообщили в администрации Шадринска.

Глава города Виктор Ермишкин попросил жителей внимательнее относиться к выбору продуктов, особенно в аномальную жару.

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ИСТОЧНИК KP.RU