Текслер озвучил сроки запуска моста по Троицкому тракту в Челябинске

14 Июль 2020 2020-07-14T11:31:36+03:00

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Во вторник, 14 июля, глава Челябинской области побывал на двух важных для города объектах: на мосту у «Коксохима» и на путепроводе на пересечении ул. Дарвина и Троицкого тракта.

Работой подрядчика, построившего мост у металлургического предприятия, губернатор остался недоволен: сорваны сроки по запуску трамвайного движения. Автомобили по новой переправе пройдут уже завтра, 15 июля. Правда, из-за жары ограничено движение фур. Тяжеловозы могут разрушить дорожную одежду. А трамваи пойдут по мосту через неделю. Тогда как контрактом предусматривался синхронный запуск.

— Трафик в Челябинске растет. Артерия у «Коксохима» была всегда, люди к ней привыкли. После, 15 июля по контракту работы должны были завершиться. Завтра будет запущено автомобильное движение, но есть проблемы с трамвайным движением. Я коллег предупредил: будем выставлять штрафные санкции за нарушение сроков контракта, — заявил Текслер.

Путепровод по Троицкому тракту — еще один важный объект, выезд из города. Продолжительное время автомобили ходили в обе стороны по первой построенной части моста. Теперь готова вторая. Движение по ней откроется завтра. Текслер лично курировал объект, побывал здесь четыре раза.

Губернатор обратился и к остальным подрядчикам, которые срывают сроки контрактов по строительству дорог: отговорки не пройдут, штрафов не миновать.

— На путепроводе по Троицкому тракту готовы полосы в обе стороны, завтра движение открывается полностью. В течение двух недель подрядчик пообещал расширить въезд на путепровод на ул. Дарвина, — сказал губернатор.

Кстати, старый путепровод со счетов сбрасывать не будут: на нем переложат асфальт, и он будет функционировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU