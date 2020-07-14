2020-07-14T11:52:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Вадим Шумков о коронавирусе в Курганской области: зачем сняли ограничения, если число больных растет

Комментарий Вадима Шумкова о коронавирусе в Курганской области
Ирина ФАДЮШИНА
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Вадим Шумков отмечает, что за время изоляции курганцы устали психологически. Фото: shumkov_vm/instagram.comВадим Шумков отмечает, что за время изоляции курганцы устали психологически. Фото: shumkov_vm/instagram.com
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Число заболевших коронавирусом в Курганской области продолжает расти. По данным на сегодня, 14 июля, в Курганской области подтверждены еще 56 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии заболело 1546 человек. При этом, как и в других регионах страны, ограничения снимают. Почему? Вадим Шумков на своей странице в соцсети дал развернутый ответ о ситуации с коронавирусом в Курганской области.

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— Отвечу на очень сложный ваш вопрос по коронавирусу: зачем сняли ограничения, если число больных продолжает расти. Уже поясняли логику ограничений, введенных весной. В регионе 42% пенсионеры и инвалиды. Не готова была, честно сказать, медицинская система (она и сейчас не на все 100% готова), — отметил Вадим Шумков. — Потому мы приняли особые меры по ограничению въезда в регион.

Он отметил, что сейчас начался период отпусков и многие хотят приехать на лето к родственникам в Зауралье и запрещать бесконечно нельзя.

— Нельзя также бесконечно держать закрытыми торговые центры, парки, транспорт. Все это люди, рабочие места, экономика. В существующих условиях вы не можете бесконечно всех держать по домам и никого не пускать в регион. Многие просто устали физически и психологически, — отметил губернатор.

Ссылаясь на медиков, глава региона отметил, что летом ковид переносится легче, потому что иммунитет человека укрепляется за счет солнца, теплого воздуха и витаминов.

Напомним, первый заболевший в Курганской области был зафиксирован одновременно с Челябинской — 21 марта. Это была девочка, которая отдыхала с родителями в Испании.

А вот статистику смертей среди ковидных больных регион открыл в силе последних — в конце мая. Это было 76-летняя бабушка. Врачи боролись за ее жизнь до последнего.

В Курганской области были приняты жесткие ограничительные меры — ввели спецпропуска, закрыли въезд для иногородних, а потом пускали «чужаков» только со справкой с отрицательным ковидом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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