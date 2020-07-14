2020-07-14T14:11:42+03:00
Общество

Tele2 в салонах связи Челябинской области предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ

Мобильный оператор Tele2 в партнерстве с ООО «МКК «Кредит Лайн» запустили сервис кредитования нерезидентов Российской Федерации при покупке абонентского оборудования и аксессуаров
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Фото: пресс-служба Теle2Фото: пресс-служба Теle2
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Воспользоваться предложением и получить кредит на весь ассортимент товаров в салонах связи теперь могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.

Новый сервис заработал в розничной сети оператора по всей стране, в том числе во всех салонах связи оператора в Челябинской области. Предложение распространяется на весь представленный в салонах ассортимент: смартфоны, планшеты, «умные вещи» − часы, наушники, аксессуары. Максимальный срок кредита составляет полгода, а его максимальная сумма – 35 000 руб. Обязательное условие – первоначальный взнос в размере 30% от стоимости товара*. Процентная ставка по кредиту составляет 5,2% в месяц.

Для того, чтобы получить кредит, получателю-нерезиденту необходимо иметь регистрацию на территории Российской Федерации, а также быть официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня на долю покупок устройств в кредит приходится порядка 20% от всего товарооборота в фирменной рознице Tele2. Средний чек на покупку устройств в кредит в рознице оператора составляет 11 тысяч рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Чаще всего в кредит в салонах связи приобретают устройства брендов Samsung и Xiaomi.

Светлана Галилеева, директор челябинского филиала Tele2:

«Tele2 постоянно расширяет ассортимент доступных сервисов для своих абонентов. В период самоизоляции компания расширила спектр полезных услуг, чтобы учесть новые потребности клиентов в сложившихся обстоятельствах. Сервис кредитования предоставляет возможность иностранным гражданам, находящимся в России, приобрести современные смартфоны и аксессуары на выгодных условиях. Уверена, что это нововведение поможет оставаться на связи с близкими, что особенно ценно в период вынужденных ограничений».

*Микрозайм для реализации программы предоставляет партнер Tele2 − ООО «МКК «Кредит Лайн» (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120150001955).

Материал предоставлен компанией Tele2

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Tele2 в салонах связи Челябинской области предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ
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