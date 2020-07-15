Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)

15 Июль 2020 2020-07-15T08:20:01+03:00

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Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») одной из первой на российском страховом рынке запустила сервис по оплате страховых взносов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). Технологическим провайдером проекта выступает Райффайзенбанк.

C июля 2020 года все клиенты КАПИТАЛ LIFE могут оплатить страховые взносы через Систему быстрых платежей на официальном сайте компании KAPLIFE.ru, в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении компании, доступном на платформах IOS и Android.

Для оплаты страхового взноса по договорам КАПИТАЛ LIFE через СБП необходимо иметь мобильное приложение любого банка, подключенного к системе и поддерживающего возможность оплаты через СБП. В Личном кабинете клиента КАПИТАЛ LIFE все необходимые клиентские данные будут заполнены автоматически — и далее оплата пройдет в один клик за счет интеграции СБП с установленными на устройстве клиента банковскими приложениями.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет юридическим лицам осуществлять прием платежей за товары и услуги, а физическим лицам переводить средства друг другу по номеру телефона. СБП предлагает несколько сценариев для бизнеса, в том числе оплату по QR-коду в торговых точках или по мгновенному счету для интернет-торговли и мобильных приложений. Внедрение оплаты через СБП повышает скорость и удобство платежей: денежные средства поступают на расчетный счет компании в режиме онлайн.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU