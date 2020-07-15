Компания КАПИТАЛ LIFE и Райффайзенбанк в числе первых в России запустили сервис оплаты страховых взносов через Систему быстрых платежей (СПБ)
Компания КАПИТАЛ LIFE (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») одной из первой на российском страховом рынке запустила сервис по оплате страховых взносов через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России и Национальной Системы Платежных Карт (НСПК). Технологическим провайдером проекта выступает Райффайзенбанк.
C июля 2020 года все клиенты КАПИТАЛ LIFE могут оплатить страховые взносы через Систему быстрых платежей на официальном сайте компании KAPLIFE.ru, в личном кабинете клиента, а также в мобильном приложении компании, доступном на платформах IOS и Android.
Для оплаты страхового взноса по договорам КАПИТАЛ LIFE через СБП необходимо иметь мобильное приложение любого банка, подключенного к системе и поддерживающего возможность оплаты через СБП. В Личном кабинете клиента КАПИТАЛ LIFE все необходимые клиентские данные будут заполнены автоматически — и далее оплата пройдет в один клик за счет интеграции СБП с установленными на устройстве клиента банковскими приложениями.
Система быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет юридическим лицам осуществлять прием платежей за товары и услуги, а физическим лицам переводить средства друг другу по номеру телефона. СБП предлагает несколько сценариев для бизнеса, в том числе оплату по QR-коду в торговых точках или по мгновенному счету для интернет-торговли и мобильных приложений. Внедрение оплаты через СБП повышает скорость и удобство платежей: денежные средства поступают на расчетный счет компании в режиме онлайн.
АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).
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ИСТОЧНИК KP.RU