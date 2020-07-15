Землю — крестьянам: депутат Государственной Думы Андрей Барышев вступился за фермеров Туктубаево

15 Июль 2020 2020-07-15T09:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Более трехсот лет тому назад башкирский род каратабын обосновался на южноуральской земле, в Сосновском районе, где в 1732 году и возникло село Туктубаево. Спустя столетия потомки древнего рода забили тревогу, узнав о том, что земли, на которых они всю жизнь косили траву и пасли скот, сданы в аренду предпринимателям. Боль, отчаяние и негодование привело крестьян к депутату Государственной Думы Андрею Барышеву.

Представители инициативной группы принесли с собой для наглядности карту поселения, где обозначены участки, которые взял в аренду бизнесмен.

Андрей Барышев внимательно выслушал людей и вынес решение — чтобы восстановить справедливость, необходимо внести поправки в Земельный кодекс.

— Я благодарен инициативной группе, люди пришли и подсказали несколько выходов сами. В свое время были постановления, распоряжения, согласно которым эта земля выделялась сельсовету. Но сейчас изменился земельный кодекс, есть много юридических нюансов. И главная цель и наше общее желание — сохранить эту землю за людьми, кто всегда ею владел, При этом нужно все привести в рамки правового поля. Я посмотрю, какие изменения необходимо внести, изучим правоприменительную практику в других регионах, ведь эта проблема типичная для всей России. Подготовим законопроект и найдем цивилизованный выход из этой ситуации, — обнадежил сельчан народный избранник.

Рашид Учуков, председатель инициативной группы с.Туктубаево:

— Мы надеемся, что Андрей Викторович на государственном уровне решит этот вопрос. Потому что законы должны писаться для людей и работать на людей. Барышев пообещал, что он выйдет с инициативой в Государственную думу.

К решению вопроса уже подключилась районная администрация и появилась надежда, что общими усилиями крестьянам удастся отстоять свои земли.

Раиль Габитов, житель села Туктубаево:

— Я родился, вырос и живу в Туктубаево и никуда не собираюсь уезжать. Появилась надежда, поскольку Андрей Викторович выступает мировым регулятором в данной ситуации. Он оперативно связался с районным начальством, которое готово решать вопрос в пользу народа. Эти земли наши предки — род каратабын заняли более трехсот лет тому назад и село Туктубаево возникло в 1732 году именно на этом месте. Если мы обратили взоры в пользу народа, начиная от нашего главы местного поселения, главы района свою волю изъявил, депутат Госдумы поддержал, значит, мы должны в одном направлении идти. Я рад, что наметился такой положительный вектор, — отметил Раиль Габитов.

Сегодня много говорится о поддержке фермерства, сельского хозяйства. Выделяются средства на развитие села, фермеры получают субсидии и гранты. В условиях нынешней засухи дополнительная поддержка крестьянам жизненно необходима. И надо отдать должное губернатору Челябинской области, который выделил допсредства на поддержку сельских территорий, пострадавших от аномальной жары:

— Нужно увеличивать финансирование, создавать инфраструктуру, нормальные комфортные условия, чтобы село могло жить и развиваться. Сегодня ситуация требует вмешательства и с точки зрения поправок в законы, и с точки зрения местной поддержки. Хотя надо отдать должное губерантору — в регионе выделяются дополнительные средства в связи с засухой. Помимо того, что регион активно участвует в такой помощи, нужно чтобы еще эта помощь была на федеральном уровне — а это уже задача государственной думы — внести изменения в законы, которые помогут все реализовать.

В настоящее время личное подсобное хозяйство для многих жителей села Туктубаево — основное средство дохода и выживания. И если у крестьян заберут землю, им поневоле придется резать скот, что в свою очередь отразится на жизни большинства местных подсобных хозяйств.

После встречи с депутатом у людей появилась твердая уверенность в том, что этого не произойдет и они, как их далекие предки будут продолжать косить траву и пасти скот на своих исконных землях.

ИСТОЧНИК KP.RU