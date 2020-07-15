2020-07-15T17:08:57+03:00
Общество

ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге

Офис стал десятым на территории России
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ Пенсионный фонд открыл подразделение в Екатеринбурге, которое оказывает весь спектр услуг НПФ для физических и юридических лиц. Офис стал десятым на территории России.

Жители Екатеринбурга и окружающих регионов могут получить весь комплекс услуг НПФ ВТБ, включая заключение договора негосударственного пенсионного обеспечения, оформление заявления о назначение пенсии, а также актуализировать свои данные в фонде и получить консультацию по обязательному пенсионному страхованию. Подразделение также оказывает поддержку юридическим клиентам по вопросам корпоративных пенсионных программ.

«С начала года мы фиксируем растущее количество запросов из региона, причем как в области негосударственного пенсионного обеспечения физических лиц, так и в области развития корпоративных пенсионных программ. Мы понимаем, что должны создать максимально комфортные условия для тех, кто хочет работать с нами, и я рада, что мы смогли быстро реализовать этот проект. Уверена, что офис в Екатеринбурге будет обеспечивать клиентам такую же профессиональную поддержку, как и все наши действующие подразделения», - сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Офис находится по адресу: проспект Ленина, дом 40. Часы работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Позвонить можно по телефону 8 (343) 253-53-30. Региональные отделения также работают в Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Новосибирске, Краснодаре, Перми, Красноярске и Хабаровске. Головной офис ВТБ Пенсионный фонд находится в Москве.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников
ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге
Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет
С сыром, имбирем и тестом: какое мороженое предлагают челябинцам в жару
«Я знал, что однажды и мне повезет»: житель Челябинской области выиграл полмиллиона рублей в лотерею
Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду
В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет