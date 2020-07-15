2020-07-15T16:28:43+03:00
Общество

Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет

Небесный объект еще можно будет увидеть до конца июля
Рустам ЯХИН
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Автор снимка сообщил,что комету можно будет еще увидеть до конца июля. Фото: Дмитрий ГостевАвтор снимка сообщил,что комету можно будет еще увидеть до конца июля. Фото: Дмитрий ГостевФото: Рустам ЯХИН
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Фотограф из Челябинской области Дмитрий Гостев сделал необычный снимок звездного неба вблизи Златоуста. На фотографии изображена редкая комета C/2020 F3 (NEOWISE). Своей находкой мужчина поделился на личной странице в соцсетях.

— Комету можно увидеть даже «невооруженным взглядом» до конца июля. Ученые рассчитали, что последний раз она проходила вблизи нашей планеты 4500 лет назад, когда на Земле строили египетские пирамиды. Следующий раз ее визит планируется через 6800 лет, — сообщил Вадим Гостев.

О комете C/2020 F3 (NEOWISE) стало известно 27 марта 2020 года. Ее обнаружили ученые НАСА с помощью космического инфракрасного телескопа. Сообщалось, что небесный объект станет видимым для жителей Земли уже с 3 июля.

Фото: Дмитрий Гостев

Фото: Дмитрий Гостев

Фото: Дмитрий Гостев

Фото: Дмитрий Гостев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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