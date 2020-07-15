Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет

15 Июль 2020 2020-07-15T16:28:43+03:00

Автор снимка сообщил,что комету можно будет еще увидеть до конца июля. Фото: Дмитрий Гостев Фото: Рустам ЯХИН

Небесный объект еще можно будет увидеть до конца июля

Изменить размер текста: A A

Фотограф из Челябинской области Дмитрий Гостев сделал необычный снимок звездного неба вблизи Златоуста. На фотографии изображена редкая комета C/2020 F3 (NEOWISE). Своей находкой мужчина поделился на личной странице в соцсетях.

— Комету можно увидеть даже «невооруженным взглядом» до конца июля. Ученые рассчитали, что последний раз она проходила вблизи нашей планеты 4500 лет назад, когда на Земле строили египетские пирамиды. Следующий раз ее визит планируется через 6800 лет, — сообщил Вадим Гостев.

О комете C/2020 F3 (NEOWISE) стало известно 27 марта 2020 года. Ее обнаружили ученые НАСА с помощью космического инфракрасного телескопа. Сообщалось, что небесный объект станет видимым для жителей Земли уже с 3 июля.

Фото: Дмитрий Гостев

Фото: Дмитрий Гостев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU