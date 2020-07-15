«Трактор» изолировали от лишних контактов: команда вышла из отпуска и начала тренироваться в Челябинске
Предсезонная подготовка началась. Сегодня, 15 июля «Трактор» провел первую тренировку в родном Челябинске. По словам главного тренера клуба Анвара Гатиятулина, 35-градусная жара внесла коррективы в тренировочный процесс. Игроки должны были заниматься на стадионе Елесиной и бежать кросс. Но команда ограничилась короткой пробежкой вокруг арены «Трактор», а потом отправилась в тренажерный зал. А накануне хоккеисты прошли медицинское обследование.
Команда пока тренируется не в полном составе. Еще не подъехали легионеры и несколько российских игроков, с которыми были подписаны контракты. Но все соберутся до конца недели. Главный тренер рассказал, что на первом этапе подготовки будет закладываться фундамент функциональной подготовки. Игроки втягиваются в тренировочный процесс и поначалу будут заниматься по четыре дня в неделю. Кроме того, все сдали тесты по физподготовке. Так тренерам будет проще оценить состояние хоккеистов перед началом предсезонной подготовки и давать необходимую нагрузку.
— 16 июля начинаем полноценный тренировочный сбор в Челябинске и при этом изолируем команду от посторонних контактов (очевидно, что из-за COVID-19. — Прим. ред.). 20 июля уже начнем занятия на льду. Это будут двухразовые тренировки с одним занятием утром и двумя (зал/лед) тренировками вечером. С 25 июля переходим в режим двухразовых тренировок. 2 августа планируем провести контрольный матч в Магнитогорске с «Металлургом», — отметил в интервью официальному сайту ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин.
Ранее сообщалось и о планах предсезонной подготовки команды, которые скорректировались из-за режима ограничений по COVID-19 и команда отменила поездку в Беларусь. Все тренировки «Трактор» проведет в Челябинске.
Напомним, что в планах черно-белых участие в Кубке Республики Башкортостан (10 по 13 августа), а с 23 по 26 августа на ледовой арене «Трактор» – в Кубке губернатора Челябинской области. Кстати, появилась информация и об изменении участков Кубка губернатора. На предсезонном турнире в Челябинске сыграют пять команд: «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Локомотив». Подробное расписание здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU