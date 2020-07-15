2020-07-15T19:32:19+03:00
Общество

Развязка настала: в Челябинске запустили движение по мосту-долгострою

Журналист «Комсомолки» проехал по новому путепроводу
Ирина ФАДЮШИНА
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Автомобили уже начали движение по открытому после ремонта мосту. Фото: пресс-служба мэрии ЧелябинскаАвтомобили уже начали движение по открытому после ремонта мосту. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска
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Вечером в четверг, 15 июля, в Советском районе запустили движение по новому мосту, связывающему улицу Дарвина и Троицкий тракт. Первые машины смогли проехать после 19:00. Вечернее время выбрано из-за аномальной жары — чтобы автомобили не деформировали свежий асфальт.

В Челябинске запустили движение по новому мосту на Дарвина.

Старый мост был всего на две полосы, у нового шесть. Правда, что Троицкий Тракт, что улица Дарвина — четырехполосные. Последнюю хотели расширить, но идея вызвала резкий негатив у жителей из-за того, что пришлось бы вырубить деревья. Власти от «дорожной революции» отказались.

— В связи с открытием движения по новому путепроводу, до 24 июля будет затруднен выезд со Старотроицкого тракта на улицу Дарвина, — предупредили в мэрии.

Строительство моста не завершено. Предстоит спроектировать съезды на прилегающие улицы.

Путепровод начали возводить в 2015 году рядом со старым мостом. Последний устарел физически и морально, исчерпав пропускную способность. Тогда дорожники заявили, что за 2016 г. выполнят основные работы. Было сделано несколько опор, пролетов и выносов, но в 2017 г. стройку заморозили.

Также сегодня в Металлургическом районе запустили путепровод «Коксохим», который ведет в сторону аэропорта. Как предупреждают в миндортрансе, фуры проехать по нему пока не смогут. В скором времени запустят движение трамваев. Сегодня по рельсам колесил спецвагон с телескопической вышкой для регулировки и осмотра контактной сети.

Открыто движение по новому путепроводу Троицкий тракт-Дарвина.Видео: администрация Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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