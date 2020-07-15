«Мать молилась в слезах»: в Челябинске мужчина повис на проводах

15 Июль 2020 2020-07-15T19:36:51+03:00

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Инидент произошел утром возле дома на улице Танкистов, 181. Как рассказывают очевидцы, 57-летний мужчина залез на провода и повиснул на них. Сам спуститься он уже не мог. Вскоре на место происшествия прибыли спасательные службы, которые занялись помощью пострадавшему.

— Они надули батут и начали выдвигать к нему лестницу. Он руками зацепился за лестницу и чуть не сорвался. Потом на уровне третьего этажа спрыгнул на батут, после чего ему связали руки и посадили в карету скорой помощи. Все это время внизу находилась его мать. Она вся в слезах молилась о своём сыне, — рассказал один из очевидцев, Павел Румянцев.

В Челябинске мужчина повис на ЛЭП.Видео: Павел Румянцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU