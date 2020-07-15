2020-07-15T19:36:51+03:00
Общество

«Мать молилась в слезах»: в Челябинске мужчина повис на проводах

Высота ЛЭП была больше трех этажей
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Фото: vk.com / Подслушано ЧТЗ (official) | ЧелябинскФото: vk.com / Подслушано ЧТЗ (official) | Челябинск
Изменить размер текста:

Инидент произошел утром возле дома на улице Танкистов, 181. Как рассказывают очевидцы, 57-летний мужчина залез на провода и повиснул на них. Сам спуститься он уже не мог. Вскоре на место происшествия прибыли спасательные службы, которые занялись помощью пострадавшему.

— Они надули батут и начали выдвигать к нему лестницу. Он руками зацепился за лестницу и чуть не сорвался. Потом на уровне третьего этажа спрыгнул на батут, после чего ему связали руки и посадили в карету скорой помощи. Все это время внизу находилась его мать. Она вся в слезах молилась о своём сыне, — рассказал один из очевидцев, Павел Румянцев.

В Челябинске мужчина повис на ЛЭП.Видео: Павел Румянцев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Челябинске на 16 июля 2020 года: спадет ли жара
В Челябинской области может появиться бизнес-чат
Развязка настала: в Челябинске запустили движение по мосту-долгострою
В Челябинской области 5 раз горел лес возле озера Тургояк
«Мать молилась в слезах»: в Челябинске мужчина повис на проводах
«Трактор» изолировали от лишних контактов: команда вышла из отпуска и начала тренироваться в Челябинске
В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников
ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге
Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет
С сыром, имбирем и тестом: какое мороженое предлагают челябинцам в жару
«Я знал, что однажды и мне повезет»: житель Челябинской области выиграл полмиллиона рублей в лотерею
Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду
В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет