В Челябинской области может появиться бизнес-чат

15 Июль 2020 2020-07-15T19:45:24+03:00

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Темой встречи главы региона с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым стал вопрос поддержки малого и среднего бизнеса.

Инициатива губернатора: создать в Челябинской области рабочий чат для общения чиновников, бизнес-омбудсмена и предпринимателей. Напомним, губернатор активен в соцсетях: о проблемах на местах узнает, в том числе, из сообщений южноуральцев. Часто выстраивает маршруты рабочих поездок по обращениям.

— В развитие идеи оперативного и автоматизированного доведения информации о проектах нормативно-правовых актов до предпринимателей, чтобы они высказывали предварительную точку зрения, у меня есть инициатива рассмотреть возможность создания электронной площадки или чата, где предприниматели оперативно могли бы давать информацию по широкому кругу вопросов. К примеру, по излишнему административному давлению, по конкретным примерам, когда у них возникают сложности и проблемы, — сказал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что готов подключиться к решению вопроса снижения административных барьеров и на федеральном уровне: в ФНС, Роспотребнадзоре и прочих структурах, осуществляющих контроль. Любая проверка для предпринимателей – проблема. Главное, не создавать избыточного давления на бизнес.

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ИСТОЧНИК KP.RU