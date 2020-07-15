2020-07-15T19:59:07+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 16 июля 2020 года: спадет ли жара

Какой будет погода в Челябинске 16 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане спасаются от жары на озерах.Горожане спасаются от жары на озерах.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Ровно 272 года назад 16 июля Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения энергии. Если говорить просто, он звучит так: если где-то убудет, то где-то прибудет. Со следующей недели на Южном Урале жара как раз пойдет на убыль. А пока рассказываем про погоду в Челябинске на 16 июля.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в Челябинске до +22, без осадков. Днем воздух прогреется до +36…+38 градусов, без осадков.

Ветра в областном центре практически нет, в городе объявлен режим «черного неба».

В пятницу будет на один градус прохладнее, в остальном — без изменений.

Когда закончится эта жара, читайте в нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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