Погода в Челябинске на 16 июля 2020 года: спадет ли жара

15 Июль 2020 2020-07-15T19:59:07+03:00

Какой будет погода в Челябинске 16 июля 2020 года

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Ровно 272 года назад 16 июля Михаил Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения энергии. Если говорить просто, он звучит так: если где-то убудет, то где-то прибудет. Со следующей недели на Южном Урале жара как раз пойдет на убыль. А пока рассказываем про погоду в Челябинске на 16 июля.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг в Челябинске до +22, без осадков. Днем воздух прогреется до +36…+38 градусов, без осадков.

Ветра в областном центре практически нет, в городе объявлен режим «черного неба».

В пятницу будет на один градус прохладнее, в остальном — без изменений.

Когда закончится эта жара, читайте в нашем отдельном материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU