В Уральских горах под Челябинском появилась «доска приветов»

16 Июль 2020 2020-07-16T06:32:30+03:00

У нормального туриста и рука не поднимется портить такие горы. Фото: НП "Таганай".

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Сотрудники национального парка «Таганай», что расположен в Челябинской области, устали от современных художеств на древних камнях и установили на Черной скале «доску приветов».

— Каждый год нам приходится уничтожать следы пребывания горе-туристов. Оттирать краску с камней приходится вручную, и это довольно сложно, — рассказали в пресс-службе национального парка.

И кадры здесь получаются очень красивые. Фото: НП "Таганай".

Парк решил предложить посетителям альтернативу: рисовать не на скалах, а мелком на доске. Туристам даже не запрещено оставлять такие избитые фразу, как «Здесь был Вася».

«Доска приветов» установлена на поляне неподалеку от смотровых площадок, на фоне Черной скалы. Туристы смогут сфотографироваться на фоне своего послания и пополнить свою коллекцию из походов отличным снимком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU