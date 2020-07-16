Коллапс с общественным транспортом в Копейске приобрел новый поворот

16 Июль 2020 2020-07-16T07:28:04+03:00

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Жители Копейска недовольны качеством работы нового перевозчика, который временно исполняет муниципальный заказ на услуги нерегулируемых маршрутов. В первый же день работы несколько автобусов сломались из-за жары. Об этом жители города сообщают в социальных сетях.

— Новенькие автобусы, которые только что вышли в рейс, уже начали ломаться. В районе Копейска три автобуса уже стоят с аварийками, — пишет паблик «Копейск [В]Теме | Новости».

— Наши старые маршрутки все выдерживали. И водительский состав был самый лучший. Надо вставать за наших водителей! — комментируют пост горожане.

Напоминаем, на этой неделе истек срок действия договора между администрацией города и старыми перевозчиками. Миндортранс региона рекомендовал мэрии городка продлить срок сотрудничества до конца года. Однако власти Копейска предпочли заключить временный договор с ООО КВ «Экспресс», пока не будет определен победитель нового конкурса. В среду, 15 июля, когда старые маршрутки не вышли в рейс, многие горожане опоздали на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU