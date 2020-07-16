Еще 13 почтовых отделений Челябинска теперь работают без выходных

16 Июль 2020 2020-07-16T08:23:30+03:00

Большинство из тех, кто приходит на почту в субботу и воскресенье, хотят отправить или получить посылку. Фото: Челябинское отделение УФПС.

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Еще 13 почтовых отделений Челябинска перешли на семидневный график работы. Они работают как по будням, так и в выходные, сообщает пресс-служба Челябинского отделения УФПС.

— 45 из 70 почтовых отделений Челябинска теперь открыты семь дней в неделю. Всего в регионе без выходных работают 50 почтовых офисов. Помимо Челябинска такие отделения есть в Магнитогорске, Златоусте, в Миассе и в Копейске, — замечают в пресс-службе.

В выходные на почту приходят, как правило, те, кто не успевает на почту в будни. Большинство посетителей почты по выходным обращаются в отделение, чтобы получить или отправить посылку.

На новый график только что перешли следующие почтовые отделения города:

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— 454904 г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, ул. Советская, 28;

— 454136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68;

— 454135 г. Челябинск, ул. Энергетиков, 65;

— 454129 г. Челябинск, ул. Чайкиной, 17;

— 454128 г. Челябинск, пр. Победы, 319А;

— 454004 г. Челябинск, ул. Академика Королева, 20;

— 454119 г. Челябинск, ул. Трубников, 3;

— 454085 г. Челябинск, ул. Танкистов, 146-1;

— 454079 г. Челябинск, ул. Зальцмана, 10;

— 454025 г. Челябинск, ул. Аральская, 243А;

— 454015 г. Челябинск, ул. Героя России Молодова, 18;

— 454017 г. Челябинск, ул. Сталеваров, 32;

— 454052 г. Челябинск, ул. Калмыкова, 6А.

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ИСТОЧНИК KP.RU