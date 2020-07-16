В Челябинске возле ЮУрГУ легковушка столкнулась с мотоциклистом
Очевидцы говорят, что водитель жив
Авария произошла возле 3 корпуса ЮУрГУ. Фото: Читатель КП-Челябинск
Изменить размер текста:
В Челябинске мотоциклист столкнулся с легковушкой. Авария произошла сегодня, 16 июля, возле 3 корпуса ЮУрГУ.
Очевидцы говорят, что водитель мотоцикла выжил.
В ГИБДД Челябинска обещали дать комментарий позже.
Новость дополняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU