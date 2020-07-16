В Челябинске возле ЮУрГУ легковушка столкнулась с мотоциклистом

16 Июль 2020 2020-07-16T10:03:16+03:00

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В Челябинске мотоциклист столкнулся с легковушкой. Авария произошла сегодня, 16 июля, возле 3 корпуса ЮУрГУ.

Очевидцы говорят, что водитель мотоцикла выжил.

В ГИБДД Челябинска обещали дать комментарий позже.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU