В Челябинске появится первая уличная игровая площадка из безопасной резины

16 Июль 2020 2020-07-16T14:16:10+03:00

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Сразу три сквера создадут к концу августа в Металлургическом районе Челябинска. Два из них разобьют на шоссе Металлургов, еще один — на улице Байкальской, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, появится разделительный бульвар на шоссе Металлургов от улицы Жукова до улицы Румянцева. Здесь оборудуют пешеходные дорожки, лавочки, цветники. Вдоль бульвара высадят новые деревья и поставят светильники на солнечных батареях. А при входе сделают каменную конструкция с надписью «Я люблю ЧМЗ».

Между домами № 31 и № 33 на шоссе Металлургов, где сегодня пустырь, сделают площадку с тренажерами.

А между домами № 27 и № 29 на улице Байкальской реконструируют «Сквер студенческих отрядов». Здесь также появится спортивная площадка, а территорию озеленят. Для малышей здесь создадут первый в Челябинске игровой комплекс из безопасных резиновых материалов «Поляна сказок».

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ИСТОЧНИК KP.RU