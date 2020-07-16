2020-07-16T18:39:13+03:00
Общество

В Челябинске изменили перечень домов, где отключат горячую воду

Подсказываем, где отключат горячую воду из-за опрессовки
Рустам ЯХИН
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Опрессовки пройдут с 21 июля по 4 августаОпрессовки пройдут с 21 июля по 4 августаФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Мэрия Челябинска уточнила в каких домах города отключат горячую воду во время проведения 4 этапа опрессовок. Изменения коснутся всех районов Челябинска, кроме Металлургического. Работы будут длиться с 21 июля по 4 августа.

Испытания систем теплоснабжения проведут в 1393 жилых домах, 86 детских садах, 68 учебных и 30 лечебных учреждениях Челябинска. Также в июле горячую воду отключат еще на нескольких объектах, которые обслуживаются отдельными котельными.

В администрации Челябинска добавили, что срок испытаний может затянуться, если произойдет авария или потребуется масштабный ремонт сетей. Обычно горячую воду отключают на две недели.

Список домов, где пройдут опрессовки, смотрите по ссылке на сайте администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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