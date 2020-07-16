2020-07-16T18:50:30+03:00
Общество

«Шары, кометы и мерцающий фонтан»: власти Челябинска потратят миллион рублей на фейерверк в честь Дня города

Уже известно, каким он будет
Лидия ПЕСКОВА
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Фейерверк будет, если не помешает коронавирус.Фейерверк будет, если не помешает коронавирус.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти Челябинска уже начали подготовку к Дню города и разместили информацию о поиске подрядчика для запуска фейерверка. Правда, салют в Челябинске проведут при условии, что к сентябрю в области будет полностью снят режим повышенной готовности.

Салют хотят запустить вечером 12 сентября. Если все сложится стрелять, по доброй традиции, будут с набережной Миасса в течение 15 минут.

В мэрии заявили, что фейерверк должен быть:

— панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м);

— непрерывным (время между выстрелами фейерверка не более 3 секунд);

— многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра);

— а также представлять из себя целый набор разнообразных пиротехнических эффектов (речь идет о шарах не менее 40 видов, многоцветных линиях с кометами, серебристых хвостах с разрывами и о мерцающем фонтане).

Будем надеяться, что все состоится. В сентябре Челябинску исполняется 284 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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