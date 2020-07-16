«Шары, кометы и мерцающий фонтан»: власти Челябинска потратят миллион рублей на фейерверк в честь Дня города
Власти Челябинска уже начали подготовку к Дню города и разместили информацию о поиске подрядчика для запуска фейерверка. Правда, салют в Челябинске проведут при условии, что к сентябрю в области будет полностью снят режим повышенной готовности.
Салют хотят запустить вечером 12 сентября. Если все сложится стрелять, по доброй традиции, будут с набережной Миасса в течение 15 минут.
В мэрии заявили, что фейерверк должен быть:
— панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 м);
— непрерывным (время между выстрелами фейерверка не более 3 секунд);
— многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра);
— а также представлять из себя целый набор разнообразных пиротехнических эффектов (речь идет о шарах не менее 40 видов, многоцветных линиях с кометами, серебристых хвостах с разрывами и о мерцающем фонтане).
Будем надеяться, что все состоится. В сентябре Челябинску исполняется 284 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU