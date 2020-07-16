Воспитанник челябинского «Трактора» заболел коронавирусом в Подмосковье

16 Июль 2020 2020-07-16T19:37:44+03:00

Сергей Шумаков сейчас играет в составе «Авангарда». Фото ХК «Авангард».

В КХЛ впервые назвали фамилию игрока с ковидом

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27-летний воспитанник челябинского хоккея, выступающий за омский «Авангард» Сергей Шумаков заболел коронавирусом. Ковид обнаружили во время медосмотра, пишет Sports.ru.

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— Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее,— прокомментировал генменеджер «ястребов» Алексей Волков.

Напомним, что омский «Авангард» из-за проблем с домашней ареной сейчас играет и тренируется в подмосковной Балашихе. С 2018 года Сергей Шумаков выступает в составе «ястребов». Но является воспитанником челябинской спортшколы «Трактор» и выступал в составе «Белых медведей».

Любопытно, что в КХЛ впервые открыто назвали фамилию игрока, заболевшего коронавирусом. До этого лига лишь заявляла о шести хоккеистах с подтвержденным COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU