Воспитанник челябинского «Трактора» заболел коронавирусом в Подмосковье
27-летний воспитанник челябинского хоккея, выступающий за омский «Авангард» Сергей Шумаков заболел коронавирусом. Ковид обнаружили во время медосмотра, пишет Sports.ru.
Последние новости по коронавирусу в Челябинской области на утро 16 июля
— Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее,— прокомментировал генменеджер «ястребов» Алексей Волков.
Напомним, что омский «Авангард» из-за проблем с домашней ареной сейчас играет и тренируется в подмосковной Балашихе. С 2018 года Сергей Шумаков выступает в составе «ястребов». Но является воспитанником челябинской спортшколы «Трактор» и выступал в составе «Белых медведей».
Любопытно, что в КХЛ впервые открыто назвали фамилию игрока, заболевшего коронавирусом. До этого лига лишь заявляла о шести хоккеистах с подтвержденным COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал наЯндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU