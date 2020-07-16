2020-07-16T19:29:27+03:00
Общество

В Челябинске начнут принимать рейсы из Калининграда

Летать самолеты в столицу Южного Урала будут два раза в неделю
Рустам ЯХИН
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теперь челябинцы могут слетать на отдых в Калининградтеперь челябинцы могут слетать на отдых в КалининградФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Авиакомпания Nordwind сообщила о возобновлении прямых рейсов из Калининграда в Челябинск. Их самолет уже вернулся из Казани и направляется в аэропорт столицы Южного Урала.

—На первом рейсе мы привезли 180 человек [в Калининград] из Казани. И чуть больше — 183 человека — мы ожидаем привезти из Челябинска. Обратная загрузка тоже не плоха — порядка 90 человек на каждом из рейсов», — рассказал журналистам коммерческий директор компании Nordwind Антон Маттис.

Как сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта Храброво, самолеты компании Nordwind будут летать в Челябинск два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Такое расписание будет действовать до 24 октября 2020 года.

Отметим, что челябинский аэропорт принимает самолеты не только из Калининграда, но и других городов России. С полным перечнем мест, с которыми возобновлены прямые рейсы можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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