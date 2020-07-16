В Челябинске начнут принимать рейсы из Калининграда

16 Июль 2020 2020-07-16T19:29:27+03:00

теперь челябинцы могут слетать на отдых в Калининград Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Летать самолеты в столицу Южного Урала будут два раза в неделю

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания Nordwind сообщила о возобновлении прямых рейсов из Калининграда в Челябинск. Их самолет уже вернулся из Казани и направляется в аэропорт столицы Южного Урала.

—На первом рейсе мы привезли 180 человек [в Калининград] из Казани. И чуть больше — 183 человека — мы ожидаем привезти из Челябинска. Обратная загрузка тоже не плоха — порядка 90 человек на каждом из рейсов», — рассказал журналистам коммерческий директор компании Nordwind Антон Маттис.

Как сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта Храброво, самолеты компании Nordwind будут летать в Челябинск два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Такое расписание будет действовать до 24 октября 2020 года.

Отметим, что челябинский аэропорт принимает самолеты не только из Калининграда, но и других городов России. С полным перечнем мест, с которыми возобновлены прямые рейсы можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал наЯндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU